Бьелса — о матче с Испанией: их естественная лёгкость несравнима с нашими усилиями

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса ответил, чего его команде не хватило в матче с Испанией на ЧМ-2026. После проигрыша со счётом 0:1 Уругвай занял третье место в группе H и потерял шансы на выход в плей-офф.

«Настрой не заслуживает критики. Физическая подготовка — тем более. Тактический подход не был решающим. Но мне показалось, что для сохранения равенства сил в этом матче нам пришлось приложить огромные усилия. Нам нужно было отбирать мяч на половине поля соперника. Играть в таком матче против такой команды, как Испания… В общем, игра была равной и мы должны были сыграть вничью.

Та естественная лёгкость, с которой Испания развивает свой стиль игры, несравнима с теми усилиями, которые пришлось приложить нам. Нам пришлось нести огромную нагрузку, чтобы поддерживать план, который мы реализовывали, а Испания справилась с этим гораздо легче», – приводит слова Бьелсы AS.