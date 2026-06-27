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Бьелса — о матче с Испанией: их естественная лёгкость несравнима с нашими усилиями

Бьелса — о матче с Испанией: их естественная лёгкость несравнима с нашими усилиями
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса ответил, чего его команде не хватило в матче с Испанией на ЧМ-2026. После проигрыша со счётом 0:1 Уругвай занял третье место в группе H и потерял шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«Настрой не заслуживает критики. Физическая подготовка — тем более. Тактический подход не был решающим. Но мне показалось, что для сохранения равенства сил в этом матче нам пришлось приложить огромные усилия. Нам нужно было отбирать мяч на половине поля соперника. Играть в таком матче против такой команды, как Испания… В общем, игра была равной и мы должны были сыграть вничью.

Та естественная лёгкость, с которой Испания развивает свой стиль игры, несравнима с теми усилиями, которые пришлось приложить нам. Нам пришлось нести огромную нагрузку, чтобы поддерживать план, который мы реализовывали, а Испания справилась с этим гораздо легче», – приводит слова Бьелсы AS.

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