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Бьелса — журналистам: ваши вопросы — попытка выплеснуть на меня разочарование от вылета

Бьелса — журналистам: ваши вопросы — попытка выплеснуть на меня разочарование от вылета
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса заявил, что разочарование журналистов и болельщиков после вылета его команды с чемпионата мира – 2026 является неприемлемым. По итогам группового этапа турнира Уругвай занял третье место в группе H (два очка) и потерял шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«Представьте, как это выглядит с моей позиции человека, ответственного за выступление Уругвая на чемпионате мира. Никто не хочет слушать никаких объяснений, и это понятно. Вопросы не направлены на поиск ответов, они, скорее, являются попыткой выплеснуть на меня, ответственного за это, всё разочарование от проделанной мной работы.

Если проанализировать ситуацию, я должен признать наличие ошибок, ведь ошибки — часть футбола. Однако даже с ними мы не реализовали приемлемый процент созданных нами голевых моментов. Количество пропущенных нами мячей тоже не соответствует реальному давлению наших соперников – это были голы, которых можно было избежать. Но такова игра. Даже при таких обстоятельствах мы должны были набрать семь очков. И всё же я должен сказать, что всё это разочарование, которое вы, журналисты и уругвайские футбольные болельщики, хотите выплеснуть на меня, неприемлемо», – приводит слова Бьелсы AS.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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