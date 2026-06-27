Бьелса — журналистам: ваши вопросы — попытка выплеснуть на меня разочарование от вылета

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса заявил, что разочарование журналистов и болельщиков после вылета его команды с чемпионата мира – 2026 является неприемлемым. По итогам группового этапа турнира Уругвай занял третье место в группе H (два очка) и потерял шансы на выход в плей-офф.

«Представьте, как это выглядит с моей позиции человека, ответственного за выступление Уругвая на чемпионате мира. Никто не хочет слушать никаких объяснений, и это понятно. Вопросы не направлены на поиск ответов, они, скорее, являются попыткой выплеснуть на меня, ответственного за это, всё разочарование от проделанной мной работы.

Если проанализировать ситуацию, я должен признать наличие ошибок, ведь ошибки — часть футбола. Однако даже с ними мы не реализовали приемлемый процент созданных нами голевых моментов. Количество пропущенных нами мячей тоже не соответствует реальному давлению наших соперников – это были голы, которых можно было избежать. Но такова игра. Даже при таких обстоятельствах мы должны были набрать семь очков. И всё же я должен сказать, что всё это разочарование, которое вы, журналисты и уругвайские футбольные болельщики, хотите выплеснуть на меня, неприемлемо», – приводит слова Бьелсы AS.