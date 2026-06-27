Рис Джеймс получил 24‑ю травму в карьере, пропустив из‑за повреждений 804 дня

Правый защитник сборной Англии и клуба «Челси» Рис Джеймс получил 24-ю травму в своей карьере. Из-за травм он пропустил 804 дня, сообщает The Touchline в соцсети Х.

В данный момент Джеймс восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Ранее сообщалось, что он пропустит минимум два ближайших матча национальной команды на ЧМ-2026.

После матча с Ганой во вторник, 23 июня, игрок жаловался на напряжение в мышце, а в пятницу не тренировался с остальной командой. Главный тренер сборной Томас Тухель подтвердил, что Джеймс не отправился с командой в Нью-Йорк, где Англия сыграет со сборной Панамы. Если команда пройдёт дальше в плей-офф, защитник также пропустит матч 1/16 финала.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля. По итогам двух туров Англия занимает первое место в группе L с четырьмя очками.