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Лаймер высказался о новом контракте с «Баварией»

Лаймер высказался о новом контракте с «Баварией»
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Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер подтвердил, что переговоры о продлении контракта продвигаются успешно. 29‑летний австриец подчеркнул, что в данный момент сосредоточен на выступлении сборной Австрии на чемпионате мира 2026 года в США.

«Это ещё неофициально. Я сосредоточен на «здесь и сейчас», и надеюсь, что мы останемся здесь, в США, на очень долгое время. Но это определённо идёт по очень хорошему пути. Это хорошее соответствие», — цитирует Лаймера Bayern & Germany.

Контракт Лаймера с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года. Он выступает за «Баварию» с 2023 года и в минувшем сезоне провёл 51 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 голевых передач. Сейчас австриец ожидает матч 3-го тура ЧМ-2026 с командой Алжира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
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