Лаймер высказался о новом контракте с «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер подтвердил, что переговоры о продлении контракта продвигаются успешно. 29‑летний австриец подчеркнул, что в данный момент сосредоточен на выступлении сборной Австрии на чемпионате мира 2026 года в США.

«Это ещё неофициально. Я сосредоточен на «здесь и сейчас», и надеюсь, что мы останемся здесь, в США, на очень долгое время. Но это определённо идёт по очень хорошему пути. Это хорошее соответствие», — цитирует Лаймера Bayern & Germany.

Контракт Лаймера с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2027 года. Он выступает за «Баварию» с 2023 года и в минувшем сезоне провёл 51 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал 12 голевых передач. Сейчас австриец ожидает матч 3-го тура ЧМ-2026 с командой Алжира.