Генич раскритиковал решение тренера Сольбаккена об отдыхе лидеров сборной Норвегии

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказал своё недовольство решением тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена дать отдых ключевым игрокам в матче с Францией на чемпионате мира — 2026. Встреча группы I прошла в Бостоне в пятницу, 26 июня, и завершилась со счётом 4:1 в пользу французов. Нападающий Эрлинг Холанд и другие ведущие игроки сборной Норвегии не выходили на поле. Норвегия в первом раунде плей-офф встретится с командой Кот-д’Ивуара.

«У Норвегии 10 изменений в составе было. У каждой команды своя стратегия. Наверное, тренер понимает, что он делает. Не одобряю. Но это выбор тренера. Посмотрим, как они сыграют в 1/16 финала. Но Сольбаккен лишил нас противостояния двух хороших бомбардиров [Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда]. Этой Норвегии было бы гораздо проще играть со Швецией, чем с ивуарийцами», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.