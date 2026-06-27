Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич раскритиковал решение тренера Сольбаккена об отдыхе лидеров сборной Норвегии

Генич раскритиковал решение тренера Сольбаккена об отдыхе лидеров сборной Норвегии
Комментарии

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич высказал своё недовольство решением тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена дать отдых ключевым игрокам в матче с Францией на чемпионате мира — 2026. Встреча группы I прошла в Бостоне в пятницу, 26 июня, и завершилась со счётом 4:1 в пользу французов. Нападающий Эрлинг Холанд и другие ведущие игроки сборной Норвегии не выходили на поле. Норвегия в первом раунде плей-офф встретится с командой Кот-д’Ивуара.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«У Норвегии 10 изменений в составе было. У каждой команды своя стратегия. Наверное, тренер понимает, что он делает. Не одобряю. Но это выбор тренера. Посмотрим, как они сыграют в 1/16 финала. Но Сольбаккен лишил нас противостояния двух хороших бомбардиров [Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда]. Этой Норвегии было бы гораздо проще играть со Швецией, чем с ивуарийцами», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
«Мы всей Норвегией гребём к мечте». Главный фанатский ритуал ЧМ-2026 изнутри
Видео
«Мы всей Норвегией гребём к мечте». Главный фанатский ритуал ЧМ-2026 изнутри
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android