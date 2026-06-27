Джейми Каррагер: Испания на ЧМ меня разочаровывает

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер поделился своими впечатлениями от выступления сборной Испании на чемпионате мира – 2026.

«Испания меня разочаровывает. Они считались явными фаворитами, но для меня они перестали ими быть. Я не сбрасываю их со счетов, но им не хватает чего-то особенного, чтобы выиграть чемпионат мира. Турнир долгий, и, возможно, теперь, на стадии плей-офф, мы сможем увидеть их лучшую версию», – приводит слова Каррагера AS.

По результатам группового этапа турнира сборная Испании набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места в группе H; её соперник по 1/16 финала пока неизвестен.