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Уругваец Каноббио — об удалении в матче с Испанией: я точно не шёл в стык шипами

Уругваец Каноббио — об удалении в матче с Испанией: я точно не шёл в стык шипами
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Полузащитник сборной Уругвая Агустин Каноббио высказался после матча своей команды с Испанией на ЧМ-2026 (0:1). Футболист вышел в стартовом составе и был удалён на 90+4-й минуте после жёсткого фола на испанском защитнике Пау Кубарси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«Я не смотрел повтор, но я точно не шёл в стык шипами вперёд; я почувствовал его ногу сбоку стопы. Это напряжённые, динамичные матчи. Мы должны быть очень самокритичными, исправлять многие вещи внутри команды. Она должна оставаться сплочённой и двигаться вперёд.

Был ли это наш лучший матч на чемпионате мира? В двух других матчах мы были сильнее соперника, но не знали, как минимизировать ошибки, которые могли бы допустить, а наш соперник был более эффективен в завершающей стадии», – приводит слова Каноббио AS.

По результатам группового этапа ЧМ-2026 Уругвай занял третье место в группе H и вылетел с турнира.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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