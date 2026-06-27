Уругваец Каноббио — об удалении в матче с Испанией: я точно не шёл в стык шипами

Полузащитник сборной Уругвая Агустин Каноббио высказался после матча своей команды с Испанией на ЧМ-2026 (0:1). Футболист вышел в стартовом составе и был удалён на 90+4-й минуте после жёсткого фола на испанском защитнике Пау Кубарси.

«Я не смотрел повтор, но я точно не шёл в стык шипами вперёд; я почувствовал его ногу сбоку стопы. Это напряжённые, динамичные матчи. Мы должны быть очень самокритичными, исправлять многие вещи внутри команды. Она должна оставаться сплочённой и двигаться вперёд.

Был ли это наш лучший матч на чемпионате мира? В двух других матчах мы были сильнее соперника, но не знали, как минимизировать ошибки, которые могли бы допустить, а наш соперник был более эффективен в завершающей стадии», – приводит слова Каноббио AS.

По результатам группового этапа ЧМ-2026 Уругвай занял третье место в группе H и вылетел с турнира.