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Корниленко: Мбаппе в очень хорошей форме. Франция была на голову сильнее Норвегии

Корниленко: Мбаппе в очень хорошей форме. Франция была на голову сильнее Норвегии
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Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе демонстрирует отличную форму — это положительно сказывается на игре национальной команды на чемпионате мира — 2026. В пятницу, 26 июня, Франция одержала победу над Норвегией в 3-м туре группового этапа, завершив встречу со счётом 4:1. Мбаппе, который забил четыре гола в двух предыдущих матчах, сделал две результативные передачи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

«Как зритель не поддерживаю [главного тренера сборной Норвегии Столе] Сольбаккена в том, что он выставил на Францию второй состав. Но как тренер — посмотрим, как они сыграют далее. Франция в очень хорошей форме. Норвежцы вышли просто не в тонусе, они просто не справились. Франция была на голову сильнее. Мбаппе в очень хорошей форме, не жадничает, отдаёт передачи. Он получает удовольствие от того, что происходит. Идеально демонстрирует свою скорость. Но, мне кажется, не каждый судья взял бы капитанскую повязку от Мбаппе, чтобы передать её дальше», — сказал Корниленко в эфире программы «Улётный футбол» на «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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