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Сафиуллин, Зырянов и Масляев избраны в исполком РФС

Сафиуллин, Зырянов и Масляев избраны в исполком РФС
Константин Зырянов
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов, президент «Рубина» Марат Сафиуллин и член совета директоров «Спартака» Иван Масляев вошли в состав исполнительного комитета Российского футбольного союза. Довыборы прошли 27 июня 2026 года в Москве на очередной конференции РФС, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Все трое были избраны по итогам голосования делегатов конференции. Зырянов и Сафиуллин вошли в исполком по квоте представителей клубов высшего дивизиона, Масляев — по специальной квоте президента РФС.

47-летний Зырянов занимает пост председателя правления «Зенита» с августа 2025 года. Ранее он работал в тренерском штабе молодёжной команды клуба, а также тренировал «Зенит-2» и новороссийский «Черноморец». В качестве игрока Зырянов выступал за «Зенит» с 2007 по 2014 год, трижды выигрывал чемпионат России (2007, 2010, 2012), Кубок и Суперкубок УЕФА 2008 года. В составе сборной России становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2008-го.

Сафиуллин возглавляет «Рубин» с 2022 года. Под его руководством клуб вернулся в РПЛ и в сезоне-2024/2025 занял восьмое место. До прихода в футбол Сафиуллин более 20 лет проработал в налоговых органах Татарстана, с 2009 года — руководитель управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. Он является доктором экономических наук и государственным советником Российской Федерации второго класса.

Масляев является членом совета директоров «Спартака». Там он отвечает за юридические вопросы.

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