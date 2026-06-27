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Глава РФС подтвердил обсуждение введения Fan ID в Пути РПЛ Кубка России с нового сезона

Глава РФС подтвердил обсуждение введения Fan ID в Пути РПЛ Кубка России с нового сезона
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал перспективы расширения действия системы Fan ID на матчи Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Группа болельщиков «Зенита» недавно сообщала, что со следующего сезона на домашних матчах клубов РПЛ в Пути РПЛ Кубка России будет введён Fan ID. Знаете ли вы что-то об этом? Этот вопрос обсуждается?
– Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждается. Он относится к прерогативе правительства. Если правительство примет такое решение, действительно посещение матчей Пути РПЛ в Кубке России будут происходить по картам болельщика.

– Как вы думаете, насколько болельщик привык к этим правилам?
– Наверное, можно сказать, что наши болельщики уже адаптировались. Об этом говорит и количество полученных карт болельщика – почти 4 млн, рост посещаемости матчей РПЛ. С момента введения карты болельщика посещаемость чемпионата России растёт. Это касается и финалов Кубка России. Суперфинал в «Лужниках» посетило рекордное количество зрителей в российской истории, несмотря на необходимость карты болельщика. Исходя из этого можно сказать, что болельщики в целом адаптировались к новым правилам проведения футбольных матчей, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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