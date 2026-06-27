Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков высказался о допуске юношеской сборной России до чемпионата мира

Президент РФС Дюков высказался о допуске юношеской сборной России до чемпионата мира
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с допуском юношеской сборной России к участию в чемпионате мира.

– Это решение не стало сюрпризом. Мы к этому готовились. Получили от ФИФА письмо с формой заявки на участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет. Уже подготовили заявку и отправили её. Конечно, это важный шаг к полному возвращению наших национальных команд и клубов к участию в международных соревнованиях.

Не будет ли решение о допуске юниоров на ЧМ отменено, как это произошло ранее с U17?
– Я в это не верю. Считаю, что наша юношеская команда сможет принять участие, мы не увидим повторения того, что было в 2023 году, когда ФИФА и УЕФА отменили принятое решение по допуску наших сборных на чемпионат Европы U17, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Глава РФС подтвердил обсуждение введения Fan ID в Пути РПЛ Кубка России с нового сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android