Президент РФС Дюков высказался о допуске юношеской сборной России до чемпионата мира

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с допуском юношеской сборной России к участию в чемпионате мира.

– Это решение не стало сюрпризом. Мы к этому готовились. Получили от ФИФА письмо с формой заявки на участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет. Уже подготовили заявку и отправили её. Конечно, это важный шаг к полному возвращению наших национальных команд и клубов к участию в международных соревнованиях.

– Не будет ли решение о допуске юниоров на ЧМ отменено, как это произошло ранее с U17?

– Я в это не верю. Считаю, что наша юношеская команда сможет принять участие, мы не увидим повторения того, что было в 2023 году, когда ФИФА и УЕФА отменили принятое решение по допуску наших сборных на чемпионат Европы U17, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.