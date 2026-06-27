Глава РФС Дюков: сборная России была бы конкурентоспособна на чемпионате мира — 2026

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о чемпионате мира — 2026 и оценил потенциал сборной России на этом турнире.

«Чемпионат мира — важное событие для футбола. На нём определяются тенденции, можно сравнить различные стили и понять, какие из них являются более предпочтительными. Такие турниры важны и с точки зрения индустрии футбола в целом. Важно увидеть, как проводятся матчи, как они организованы, освещаются, транслируются.

Большое количество матчей проводится в ночное время, это не позволяет следить внимательнее. Но по мере возможности, безусловно, слежу за тем, что происходит на чемпионате мира.

Если говорить о возможном выступлении нашей сборной, не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении. Могу сказать одно: «Мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.