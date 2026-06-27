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Президент РФС Дюков оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России

Президент РФС Дюков оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал оценку работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

– Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Что можно занести в актив: по сути, состоялась перестройка нашей сборной, состав обновился почти полностью. Вы видите, какие изменения были произведены за четыре года. За это время удалось посмотреть большое количество молодых футболистов, которые были вызваны в сборную. Мы видим достаточно много изменений в основном составе, но костяк сборной определён. Молодые игроки начинают играть в нём важную роль, это конечно нас радует.

Второе, что хотелось бы отметить – действительно достаточно сложно поддерживать работу института сборных команд, когда нет официальных матчей. Но Валерию Георгиевичу это удаётся. Все игроки сборной приезжают туда с желанием. Да, не во всех матчах удаётся достичь победы, но для футболистов нет проходных игр, они играют с полной самоотдачей. Для них большая честь — быть в сборной. Это находит отклик и среди болельщиков. На матчах национальной команды всегда полные трибуны, у матчей сборной хорошие ТВ-рейтинги. Ту работу, которая была проделана Валерием Георгиевичем, можно занести ему в актив, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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