Тренер Ирана: расстраивает невезение в матче с Египтом. Гол отменили из‑за миллиметров

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои объяснил ничью с Египтом на ЧМ‑2026 невезением. Матч группы G в Сиэтле завершился со счётом 1:1. На последних секундах второго тайма защитник Шоджа Халилзаде вывел иранцев вперёд, однако VAR отменил гол: голкипер египтян Мостафа Шобейр оказался в положении вне игры.

«Правила есть правила, всё основано на технологиях, я это принимаю. Но меня расстраивает невезение. Гол отменили из‑за миллиметров. Это справедливость, но я очень расстроен», — приводит слова специалиста ESPN.

По итогам группового этапа Иран набрал три очка и сохраняет шансы на выход в плей‑офф. Египет с пятью очками занял второе место и вышел в 1/16 финала, где встретится с Австралией.