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Тренер Ирана: расстраивает невезение в матче с Египтом. Гол отменили из‑за миллиметров

Тренер Ирана: расстраивает невезение в матче с Египтом. Гол отменили из‑за миллиметров
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Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои объяснил ничью с Египтом на ЧМ‑2026 невезением. Матч группы G в Сиэтле завершился со счётом 1:1. На последних секундах второго тайма защитник Шоджа Халилзаде вывел иранцев вперёд, однако VAR отменил гол: голкипер египтян Мостафа Шобейр оказался в положении вне игры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 1
Иран
1:0 Сабер – 5'     1:1 Резаян – 14'    

«Правила есть правила, всё основано на технологиях, я это принимаю. Но меня расстраивает невезение. Гол отменили из‑за миллиметров. Это справедливость, но я очень расстроен», — приводит слова специалиста ESPN.

По итогам группового этапа Иран набрал три очка и сохраняет шансы на выход в плей‑офф. Египет с пятью очками занял второе место и вышел в 1/16 финала, где встретится с Австралией.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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