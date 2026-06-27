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«Мы их понимаем». Алекс Баэна — о матче с Уругваем

«Мы их понимаем». Алекс Баэна — о матче с Уругваем
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Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Алекс Баэна прокомментировал победу своей команды над Уругваем в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Испанец забил единственный гол в игре на 42-й минуте и был признан лучшим игроком матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«Знали, что это будет сложный матч. Они бились за выживание, а мы — за лидерство. Мы не показали свою лучшую игру, но боролись очень хорошо. Это футбол. Их понимаем, они считали себя выбывшими из турнира. Они играли упорно, но без злобы. Это был прекрасный матч», – приводит слова Баэна DAZN.

Испания вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H (семь очков). Её соперник по 1/16 финала пока неизвестен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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