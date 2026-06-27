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Руководство «Реала» полностью доверяет Вальверде, он станет капитаном — AS

Руководство «Реала» полностью доверяет Вальверде, он станет капитаном — AS
Федерико Вальверде
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Руководство мадридского «Реала» продолжает полностью доверять полузащитнику Федерико Вальверде. В следующем сезоне уругваец станет капитаном команды, это решение не пересмотрено, несмотря на насыщенный событиями год, сообщает AS.

По данным источника, Вальверде провёл сезон, в котором результативная игра сочеталась с конфликтными эпизодами, но клуб рассматривает его как одного из лидеров проекта. Капитанская повязка перейдёт к Федерико после ухода из «Реала» Дани Карвахаля.

Ранее у Вальверде возникали разногласия с экс‑тренером Хаби Алонсо из‑за позиции на поле. Кроме того, в мае 2026 года он подрался на тренировке с Орельеном Тчуамени. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс. Несмотря на это, вариант расставания с уругвайцем в клубе не рассматривался.

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