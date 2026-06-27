«Атлетико Мадрид» заинтересован в подписании Мортена Юльманна — Моретто

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мортена Юльманна. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, в трансфере заинтересован главный тренер испанского клуба Диего Симеоне, который высоко оценивает качества датского полузащитника. «Атлетико» рассматривает возможность сделать официальное предложение по игроку в ближайшие недели.

В сезоне-2025/2026 27-летний Юльманн сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 45 млн.