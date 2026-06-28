Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алжир — Австрия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 начнётся в 5:00 мск

Алжир — Австрия: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 5:00 мск
Комментарии

Сегодня, 28 июня, в матче заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Алжира и Австрии. Игра состоится на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра матча выступит Ильгиз Танташев (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Алжир
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров Австрия и Алжир занимают второе и третье места в турнирной таблице, набрав по три очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Форвард Алжира Марез — второй после Миллы африканский футболист с ассистом на ЧМ в 35+ лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android