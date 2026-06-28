Алжир — Австрия: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 начнётся в 5:00 мск

Сегодня, 28 июня, в матче заключительного, 3-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Алжира и Австрии. Игра состоится на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). В качестве главного арбитра матча выступит Ильгиз Танташев (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров Австрия и Алжир занимают второе и третье места в турнирной таблице, набрав по три очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).