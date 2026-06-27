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Конкурент Сафонова в «ПСЖ» может продолжить карьеру в Португалии — Le Parisien

Конкурент Сафонова в «ПСЖ» может продолжить карьеру в Португалии — Le Parisien
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19-летний голкипер «ПСЖ» Ренато Марин может перейти в португальский «Насьонал» на правах аренды в летнее трансферное окно, сообщает Le Parisien.

Аренда вратаря в португальский клуб рассматривается без возможности выкупа и направлена на получение футболистом игрового времени для дальнейшего развития в следующем сезоне. Клубы ведут переговоры и вариант с арендой является наиболее вероятным.

В прошедшем сезоне Марин провел за «ПСЖ» три встречи, в которых пропустил два мяча. По итогам сезона российский голкипер Матвей Сафонов провёл 27 матчей за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2025/2026, а также победителем Лиги чемпионов.

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