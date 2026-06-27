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Экс-игрок «Манчестер Сити» Эльяким Мангала станет помощником тренера «Сент-Этьена» — GFFN

Экс-игрок «Манчестер Сити» Эльяким Мангала станет помощником тренера «Сент-Этьена» — GFFN
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Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Франции Эльяким Мангала вернётся в «Сент-Этьен» в качестве помощника главного тренера Иана Катро. Об этом сообщает Get French Football News.

В 2022 году Мангала дал интервью, в котором признался, что Хосеп Гвардиола вдохновил его на работу в качестве тренера.

На протяжении своей карьеры Эльяким Мангала выступал за «Стандард», «Порту», «Манчестер Сити», «Валенсию», «Эвертон», «Сент-Этьен», «Эшторил» и «Ориенте Петролеро». В составе «Ман Сити» француз становился чемпионом Англии, с «Порту» он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Португалии.

«Сент-Этьен» на данный момент выступает в Лиге 2.

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