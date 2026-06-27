Колумбия — Португалия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира — 2026 начнётся в 2:30 мск

В ночь с 27 на 28 июня состоится матч 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух туров группы К сборная Колумбии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу. Португалия набрала четыре очка и располагается на второй строчке. Третье место в группе занимает ДР Конго. У команды одно набранное очко. У сборной Узбекистана нет в активе очков, команда находится на четвёртой строчке.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).