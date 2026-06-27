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«Реал» улучшил предложение по новому контракту Винисиуса — DC

«Реал» улучшил предложение по новому контракту Винисиуса — DC
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Мадридский «Реал» улучшил предложение по новому контракту вингера команды Винисиуса Жуниора, сообщает Defensa Central.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес готов предложить бразильцу € 25 млн в год, вместо прежних € 20 млн. Таким образом, «сливочные» стремятся обеспечить долгосрочное сотрудничество с футболистом. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Реал» 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 14 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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