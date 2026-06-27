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Тренер сборной Ганы поделился ожиданиями от матча с Хорватией на ЧМ-2026

Тренер сборной Ганы поделился ожиданиями от матча с Хорватией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался о предстоящем матче с национальной командой Хорватии на чемпионате мира — 2026. Встреча состоится в воскресенье, 28 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моя единственная цель — чтобы мы боролись за победу все 90 минут. Это всё, что имеет значение в футболе. Завтра увидим, на что больше будет похож матч — на рок-н-ролл, самбу или танго, но в одном можно быть уверенными: мы обязаны быть готовыми. Хочу гордиться собой, своими игроками и той работой, которую они проделывают для болельщиков. Когда счастливы фанаты, счастливы и мы. Наша работа — делать болельщиков счастливыми», — приводит слова Кейруша официальный сайт ФИФА

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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