Тренер сборной Ганы поделился ожиданиями от матча с Хорватией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш высказался о предстоящем матче с национальной командой Хорватии на чемпионате мира — 2026. Встреча состоится в воскресенье, 28 июня.

«Моя единственная цель — чтобы мы боролись за победу все 90 минут. Это всё, что имеет значение в футболе. Завтра увидим, на что больше будет похож матч — на рок-н-ролл, самбу или танго, но в одном можно быть уверенными: мы обязаны быть готовыми. Хочу гордиться собой, своими игроками и той работой, которую они проделывают для болельщиков. Когда счастливы фанаты, счастливы и мы. Наша работа — делать болельщиков счастливыми», — приводит слова Кейруша официальный сайт ФИФА