Тренер сборной Норвегии Сольбаккен назвал фактор, способный помочь в игре с Кот-д'Ивуаром

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с национальной командой Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Эта встреча состоится 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«У сборной Кот-д'Ивуара хороший баланс в полузащите: плеймейкер, умеющий быстро перемещаться по полю, и игрок, стабилизирующий игру. У них также есть два хороших вингера, нападающий, который способен как контролировать мяч, так и уходить за спину защитникам, два мощных центральных защитника. У них очень качественная команда, но и мы хороши, когда играем на максимуме своих возможностей. Так что посмотрим, что будет дальше. Мы предоставили футболистам дополнительный день отдыха [за счёт изменений в составе перед матчем с Францией], поэтому теперь должны быть с оппонентом на равных по физической подготовке, что, на мой взгляд, является одним из их главных преимуществ», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт ФИФА.