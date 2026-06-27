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Тренер сборной Норвегии Сольбаккен назвал фактор, способный помочь в игре с Кот-д'Ивуаром

Тренер сборной Норвегии Сольбаккен назвал фактор, способный помочь в игре с Кот-д'Ивуаром
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча с национальной командой Кот-д'Ивуара в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Эта встреча состоится 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У сборной Кот-д'Ивуара хороший баланс в полузащите: плеймейкер, умеющий быстро перемещаться по полю, и игрок, стабилизирующий игру. У них также есть два хороших вингера, нападающий, который способен как контролировать мяч, так и уходить за спину защитникам, два мощных центральных защитника. У них очень качественная команда, но и мы хороши, когда играем на максимуме своих возможностей. Так что посмотрим, что будет дальше. Мы предоставили футболистам дополнительный день отдыха [за счёт изменений в составе перед матчем с Францией], поэтому теперь должны быть с оппонентом на равных по физической подготовке, что, на мой взгляд, является одним из их главных преимуществ», — приводит слова Сольбаккена официальный сайт ФИФА.

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