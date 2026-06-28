Панама — Англия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 началась

В эти минуты начался матч 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Панамы и Англии. Игра проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Абдулрахман Аль-Джассим (Катар). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место. Англия с четырьмя очками располагается на первой строчке. На втором месте находится Гана (4), на третьем — Хорватия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.