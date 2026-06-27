Неймар опубликовал пост на двух языках, посвящённый выходу Бразилии в плей-офф ЧМ-2026

Форвард сборной Бразилии Неймар опубликовал пост на английском и португальском языках, посвящённый выходу национальной команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. На этой стадии турнира бразильцам предстоит сыграть со сборной Японии. Встреча пройдёт 29 июня.

«Итак, три матча группового этапа чемпионата мира завершены. Увидимся в 1/16 финала!» — написал Неймар на своей странице в социальной сети Х.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).