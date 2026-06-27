Медийный клуб «СКА-Ростов» сыграет в Кубке России

«СКА-Ростов» из Медиалиги примет участие в Пути регионов Фонбет Кубка России и сыграет в первом раунде соревнования с «Зенитом» из Пензы. Красно-синие стали участниками турнира благодаря победе над «Амкалом» в полуфинале МФЛ (3:3 по сумме встреч, 4:2 пен.).

Матч между командами «СКА-Ростов» и «Зенит» Пенза состоится 28-30 июля. Пензенский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице группы 3 дивизиона «Б» Leon-Второй лиги.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). Чаще всего данный трофей брали ЦСКА (9), «Локомотив» (9), «Спартак» (5) и «Зенит» (5).