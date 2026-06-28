ДР Конго — Узбекистан: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 началась

В 2:30 мск началась трансляция матча 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными ДР Конго и Узбекистана. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер (Берлин, Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров группы К сборная ДР Конго набрала одно очко и занимает третье место. Узбекистан не имеет в своём активе набранных очков и располагается на четвёртой строчке. Лидирует в группе сборная Колумбии, у которой шесть очков. На втором месте находится Португалия с четырьмя очками.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).