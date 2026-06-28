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Колумбия — Португалия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу 2026 началась, 28 июня 2026

Колумбия — Португалия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу — 2026 началась
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В 2:30 мск началась трансляция матча 3-го тура группы К чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Колумбии и Португалии. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
1-й тайм
0 : 0
Португалия

После двух туров группы К сборная Колумбии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу. Португалия набрала четыре очка и располагается на второй строчке. Третье место в группе занимает ДР Конго. У команды одно набранное очко. Сборная Узбекистана не имеет в своём активе очков и находится на четвёртой строчке.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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