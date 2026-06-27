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Тренер сборной Хорватии Далич высказался о текущей форме команды

Тренер сборной Хорватии Далич высказался о текущей форме команды
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от заключительной встречи на групповом этапе чемпионата мира — 2026 с национальной командой Ганы. Игра состоится в воскресенье, 28 июня, в 00:00 мск, в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Хорватия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам необходимо повысить уровень игры и концентрации. Мы показали то, на что способна Хорватия. Мы ещё продемонстрировали свой максимум, но завтра у нас появится возможность сделать это. Надеюсь, сделаем всё необходимое и преодолеем первый раунд», — приводит слова Далича официальный сайт ФИФА.

Ранее Хорватия уступила Англии (2:4) и обыграла Панаму (1:0).

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