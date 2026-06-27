«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 12-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 12-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова из Хабаровска. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

После 11 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА располагается на второй строчке, в активе московского клуба 28 очков после 11 игр.

В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Енисеем» 11 июля. В этот же день армейцы сыграют со «Спартаком».