«Балтика» объявила состав на предсезонный сбор в Турции

Калининградская «Балтика» объявила состав на тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027. Команда проведёт подготовку в турецкой Ыспарте с 27 июня по 11 июля.

Вратари:

Максим Бориско;

Иван Кукушкин;

Егор Любаков;

Андрей Цицилин.

Защитники:

Сергей Варатынов;

Натан Гасcaмa;

Эдуардо Андерсон;

Мингиян Бевеев;

Элдар Чивич;

Юрий Ковалёв;

Михаил Рядно;

Фахд Муфи;

Максим Шнапцев;

Никита Боков;

Магомед Исмаилов.

Полузащитники:

Илья Петров;

Андрей Мендель;

Николай Титков;

Максим Петров;

Иван Беликов;

Айман Мурид;

Стефан Ковач;

Ираклий Манелов;

Константин Шильцов;

Владислав Поспелов.

Нападающие:

Брайан Хиль;

Тентон Йенне;

Чинонсо Оффор;

Дмитрий Никитин.

По итогам прошедшего сезона «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков.