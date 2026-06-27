«Балтика» объявила состав на предсезонный сбор в Турции

Калининградская «Балтика» объявила состав на тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027. Команда проведёт подготовку в турецкой Ыспарте с 27 июня по 11 июля.
Вратари:
Максим Бориско;
Иван Кукушкин;
Егор Любаков;
Андрей Цицилин.
Защитники:
Сергей Варатынов;
Натан Гасcaмa;
Эдуардо Андерсон;
Мингиян Бевеев;
Элдар Чивич;
Юрий Ковалёв;
Михаил Рядно;
Фахд Муфи;
Максим Шнапцев;
Никита Боков;
Магомед Исмаилов.
Полузащитники:
Илья Петров;
Андрей Мендель;
Николай Титков;
Максим Петров;
Иван Беликов;
Айман Мурид;
Стефан Ковач;
Ираклий Манелов;
Константин Шильцов;
Владислав Поспелов.
Нападающие:
Брайан Хиль;
Тентон Йенне;
Чинонсо Оффор;
Дмитрий Никитин.
По итогам прошедшего сезона «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков.