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«Балтика» объявила состав на предсезонный сбор в Турции

«Балтика» объявила состав на предсезонный сбор в Турции
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Калининградская «Балтика» объявила состав на тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027. Команда проведёт подготовку в турецкой Ыспарте с 27 июня по 11 июля.

Вратари:

Максим Бориско;
Иван Кукушкин;
Егор Любаков;
Андрей Цицилин.

Защитники:

Сергей Варатынов;
Натан Гасcaмa;
Эдуардо Андерсон;
Мингиян Бевеев;
Элдар Чивич;
Юрий Ковалёв;
Михаил Рядно;
Фахд Муфи;
Максим Шнапцев;
Никита Боков;
Магомед Исмаилов.

Полузащитники:

Илья Петров;
Андрей Мендель;
Николай Титков;
Максим Петров;
Иван Беликов;
Айман Мурид;
Стефан Ковач;
Ираклий Манелов;
Константин Шильцов;
Владислав Поспелов.

Нападающие:

Брайан Хиль;
Тентон Йенне;
Чинонсо Оффор;
Дмитрий Никитин.

По итогам прошедшего сезона «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков.

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