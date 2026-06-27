Защитник сборной Аргентины Тальяфико: выступление за команду на ЧМ вызывает гордость

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико рассказал, какое значение для него имеет выступление за команду на чемпионате мира — 2026.

«Это вызывает огромную гордость. Ты не считаешь матчи, но каждый день работаешь, чтобы сыграть как можно лучше. Приятно вернуться в прошлое и вспомнить моменты, которые я пережил.

Быть одним из футболистов сборной с наибольшим опытом участия в чемпионатах мира — это источник гордости для меня. В моменте не осознаёшь, чего достигаешь. В этом вихре событий ты не останавливаешься, чтобы подумать об этом. В начале этого пути у меня была травма, она заставила меня понять, что не следует принимать что-либо как должное. Нужно ценить то, где ты находишься. Когда я стану старше, по-настоящему оценю этот момент», – приводит слова Тальяфико Ole.