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Тренер сборной Панамы оценил готовность команды перед матчем с Англией

Тренер сборной Панамы оценил готовность команды перед матчем с Англией
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Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен поделился ожиданиями от заключительной встречи на групповом этапе чемпионата мира — 2026 со сборной Англии. Игра состоится в воскресенье, 28 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прежде всего — уважение Гарри Кейну. Думаю, мы сильно изменились с тех пор, как Англия в последний раз играла с Панамой восемь лет назад. Теперь мы должны показать это завтра на поле. Нам нужно развить, что мы сделали в первых двух матчах со сборными Ганы и Хорватии, даже если мы знаем, что это будет очень сложное испытание. Верю, что эта команда сможет навязать борьбу и показать хорошую игру», — приводит слова Кристиансена официальный сайт ФИФА.

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