Тренер сборной Панамы оценил готовность команды перед матчем с Англией

Главный тренер сборной Панамы Томас Кристиансен поделился ожиданиями от заключительной встречи на групповом этапе чемпионата мира — 2026 со сборной Англии. Игра состоится в воскресенье, 28 июня.

«Прежде всего — уважение Гарри Кейну. Думаю, мы сильно изменились с тех пор, как Англия в последний раз играла с Панамой восемь лет назад. Теперь мы должны показать это завтра на поле. Нам нужно развить, что мы сделали в первых двух матчах со сборными Ганы и Хорватии, даже если мы знаем, что это будет очень сложное испытание. Верю, что эта команда сможет навязать борьбу и показать хорошую игру», — приводит слова Кристиансена официальный сайт ФИФА.