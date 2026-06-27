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Зенит — Ленинградец, товарищеский матч, счёт 4:0, 27 июня 2026

«Зенит» разгромил «Ленинградец» в товарищеском матче, Ерохин отметился дублем
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027 между «Зенитом» и «Ленинградцем». Встреча прошла в тренировочном центре «Газпром» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 4:0 праздновали сине-бело-голубые.

Первый мяч забил нападающий «Зенита» Педро на седьмой минуте. Форвард Александр Соболев удвоил преимущество сине-бело-голубых на 16-й минуте. На 67-й полузащитник «Зенита» Александр Ерохин довёл счёт до разгромного. А через четыре минуты Ерохин оформил дубль, установив окончательный счёт в матче – 4:0.

В прошедшем сезоне чемпионата России «Зенит» занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков. «Ленинградец» стал победителем группы «Золото» дивизиона «А» Leon-Второй лиги. Команда набрала 34 очка и получила право выступить в Лиге Pari сезона-2026/2027.

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