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Динамо Москва — Торпедо, результат матча 27 июня 2026, счёт 0:2, товарищеский матч

«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в контрольном матче
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Завершён контрольный матч между московскими «Динамо» и «Торпедо». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали чёрно-белые. Встреча состоялась на УТБ ВТБ «Новогорск-Динамо», игра прошла в закрытом режиме.

На 31-й минуте Александр Юшин открыл счёт в этой игре и вывел торпедовцев вперёд, на 44-й минуте Алексей Каштанов удвоил преимущество команды.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» набрало 46 очков и заняло девятое место в турнирной таблице Лиги Pari, «Динамо» с 45 очками расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

В 1-м туре нового сезона РПЛ бело-голубые примут «Крылья Советов», чёрно-белые в 1-м туре Первой лиги встретятся на выезде с «Уралом».

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