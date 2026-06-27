«Торпедо» обыграло московское «Динамо» в контрольном матче

Завершён контрольный матч между московскими «Динамо» и «Торпедо». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали чёрно-белые. Встреча состоялась на УТБ ВТБ «Новогорск-Динамо», игра прошла в закрытом режиме.

На 31-й минуте Александр Юшин открыл счёт в этой игре и вывел торпедовцев вперёд, на 44-й минуте Алексей Каштанов удвоил преимущество команды.

По итогам прошлого сезона «Торпедо» набрало 46 очков и заняло девятое место в турнирной таблице Лиги Pari, «Динамо» с 45 очками расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

В 1-м туре нового сезона РПЛ бело-голубые примут «Крылья Советов», чёрно-белые в 1-м туре Первой лиги встретятся на выезде с «Уралом».