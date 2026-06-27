Тренер сборной Узбекистана поделился ожиданиями от матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о предстоящем матче с национальной командой ДР Конго на чемпионате мира — 2026. Игра состоится в воскресенье, 28 июня, в 2:30 мск, в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

«ДР Конго — сильная команда. У них опытные и очень атлетичные игроки. Этот матч нам больше по силам. Когда была жеребьевка группового этапа, я знал, что нам придётся нелегко со сборными Колумбии и Португалии, но теперь мы собираемся сыграть матч, который нам наиболее доступен», — приводит слова Каннаваро официальный сайт ФИФА.

Ранее сборная Узбекистана уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5)