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Тренер сборной Узбекистана поделился ожиданиями от матча с ДР Конго на ЧМ-2026

Тренер сборной Узбекистана поделился ожиданиями от матча с ДР Конго на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро высказался о предстоящем матче с национальной командой ДР Конго на чемпионате мира — 2026. Игра состоится в воскресенье, 28 июня, в 2:30 мск, в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
ДР Конго
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ДР Конго — сильная команда. У них опытные и очень атлетичные игроки. Этот матч нам больше по силам. Когда была жеребьевка группового этапа, я знал, что нам придётся нелегко со сборными Колумбии и Португалии, но теперь мы собираемся сыграть матч, который нам наиболее доступен», — приводит слова Каннаваро официальный сайт ФИФА.

Ранее сборная Узбекистана уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5)

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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