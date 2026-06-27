Усман Дембеле повторил празднование Хвичи Кварацхелии после гола в ворота Норвегии на ЧМ

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле повторил празднование своего грузинского одноклубника Хвичи Кварацхелии после гола в ворота национальной команды Норвегии (4:1) в матче 3-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года.

Напомним, сборная Грузии не вышла на ЧМ-2026, заняв третье место в группе E отбора на мировое первенство.

По итогам группового этапа сборная Франции с девятью очками возглавила турнирную таблицу группы I, Норвегия с шестью очками расположилась на второй строчке.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.