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Локомотив — Родина, товарищеский матч, счёт 0:0, 27 июня 2026

«Локомотив» и «Родина» сыграли вничью в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату России сезона-2026/2027 между московскими «Локомотивом» и «Родиной». Встреча прошла на поле учебно-тренировочной базы железнодорожников в подмосковной Баковке. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились результативными действиями в этом матче.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Родина» стала победителем Лиги Pari. Команда набрала 68 очков и получила право выступить в высшем дивизионе российского футбола сезона-2026/2027. Помимо «Родины», в РПЛ также вышел воронежский «Факел».

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