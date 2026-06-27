Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, каких футболистов «Марсель» хочет сохранить в команде — GFFN

Стало известно, каких футболистов «Марсель» хочет сохранить в команде — GFFN
Комментарии

«Марсель» из-за необходимости соответствия финансовому регламенту УЕФА вынужден этим летом продать ряд игроков, однако в клубе обозначили, с какими футболистами провансальцы не хотели бы расставаться. Об этом сообщает Get French Football News.

По данным источника, марсельский «Олимпик» готов продать нападающего Игора Пайшао только за очень высокую цену, надеясь, что это переубедит потенциальных покупателей. Onze Mondial дополняет, что провансальцы также наиболее высоко ценят защитника Факундо Медину, полузащитника Тимоти Веа и нападающего Амина Гуири. Однако при поступлении действительно весомого предложения любой из этих футболистов может быть продан.

Материалы по теме
Стало известно, за какую сумму «Марсель» готов продать 37-летнего Обамеянга — La Provence
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android