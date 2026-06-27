Стало известно, каких футболистов «Марсель» хочет сохранить в команде — GFFN

«Марсель» из-за необходимости соответствия финансовому регламенту УЕФА вынужден этим летом продать ряд игроков, однако в клубе обозначили, с какими футболистами провансальцы не хотели бы расставаться. Об этом сообщает Get French Football News.

По данным источника, марсельский «Олимпик» готов продать нападающего Игора Пайшао только за очень высокую цену, надеясь, что это переубедит потенциальных покупателей. Onze Mondial дополняет, что провансальцы также наиболее высоко ценят защитника Факундо Медину, полузащитника Тимоти Веа и нападающего Амина Гуири. Однако при поступлении действительно весомого предложения любой из этих футболистов может быть продан.