Заза Джанашия: очень рад переходу Джикии в «Локомотив», это его клуб

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия отреагировал на переход защитника Георгия Джикии в стан столичного клуба.

«Переходу Джикии в «Локомотив» не просто рад, а очень рад! Думал, что он окажется у нас ещё в том году, были разговоры, но не взяли. Это его клуб, он начинал с «Локомотива». Георгий будет играть, всё положит ради результата. Ему не будет трудно — сразу в состав. Он умный, много где играл, в хороших клубах, за сборную, ему не нужна раскачка», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее Джикия выступал за вторую команду «Локомотива», нальчикский «Спартак», пермский «Амкар», московский «Спартак», подмосковные «Химки» и турецкий «Антальяспор». В прошлом сезоне 32-летний защитник провёл 15 матчей в турецкой Суперлиге и забил два гола.