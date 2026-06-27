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Луис Суарес ответил на сравнение Ламина Ямаля с Лионелем Месси

Луис Суарес ответил на сравнение Ламина Ямаля с Лионелем Месси
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Форвард «Интер Майами» Луис Суарес ответил по поводу сравнения вингера сборной Испании Ламина Ямаля с нападающим национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

«Сравнения неуместны. Это разные игроки. Да, у них потрясающая левая нога, одинаковый уровень мастерства, но это совершенно разные игроки. Результаты говорят сами за себя, и то, чего Лео продолжает добиваться в своём возрасте, тоже заслуживает похвалы. Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня» — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Ямаль и Месси участвуют в чемпионате мира 2026 года в составе своих сборных. Ламин отметился одним забитым голом, а Лионель забил пять мячей на турнире.

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