Бывшего президента «Локомотива» и «Торпедо» Геркуса внесли в базу «Миротворца»*

Бывшего президента московских футбольных клубов «Локомотив» и «Торпедо» Илью Геркуса внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец»*. Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

С 2016-го по 2018-й 53-летний специалист руководил московским «Локомотивом» в качестве президента и гендиректора — в этот отрезок железнодорожники взяли чемпионский титул и Кубок России. Позже Геркус работал в структуре столичного «Торпедо»: в июле 2022 года он вступил в должность директора по стратегическому развитию, а с августа того же года по март 2023-го возглавлял чёрно-белых на посту президента.

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