«Ботафого» не сыграет с ЦСКА в Братском кубке. Армейцы сделали заявление

Бразильский клуб «Ботафого» не сыграет с ЦСКА в рамках подготовки армейцев к чемпионату России сезона-2026/2027. Матч Братского кубка между командами должен был состояться 4 июля.

«Накануне «Ботафого» уведомил нас, что бразильский клуб в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в Братском кубке, несмотря на оформленные договорённости и сделанные ранее официальные анонсы.

Своё решение «Ботафого» объяснил сразу несколькими причинами: среди них — неожиданное расхождение во мнениях внутри руководства клуба по поводу целесообразности участия в турнире, неподходящая дата ближайшего официального матча внутреннего чемпионата согласно опубликованному календарю, а также разного рода домыслы, ставшие традиционными в последние годы и выходящие за рамки спорта.

Однако мы убеждены, что как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договорённостей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, не соответствующего статусу прославленного бразильского клуба. Также важно отметить, что в заключённом контракте прописана неустойка за невыполнение обязательств, поэтому совместно с ФК «Динамо» мы предпримем соответствующие шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков.

Мы приносим болельщикам свои извинения. Болельщики, которые онлайн приобрели билеты на игру между ПФК ЦСКА и «Ботафого» 4 июля, автоматически в течение 10 рабочих дней получат деньги обратно на карту, с которой была произведена оплата. Никаких дополнительных действий для возврата предпринимать не нужно. Болельщикам, покупавшим билеты офлайн, необходимо приехать в кассы стадиона, начиная с понедельника в рабочее время касс», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.