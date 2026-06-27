Патрик Виейра назвал черты, выделяющие Ману Коне на фоне конкурентов в сборной Франции

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Патрик Виейра высоко отозвался о полузащитнике «Ромы» Ману Коне.

«Ману провёл очень хороший сезон с «Ромой» в Серии А, прибыл на чемпионат мира после пары травм. На мой взгляд, сегодня он лучший полузащитник во Франции. Я бы поставил его выше Тчуамени и Рабьо, поскольку он очень подвижен, напорист, умеет отбирать мяч, обладает техническими навыками, которые необходимы для участия в построении атак, а также способен прорывать оборону соперника и продвигаться вперёд.

Да, Коне может отбирать мяч, но у него есть и другие навыки, выделяющие его на фоне конкурентов, например, он умеет играть в атаке. Иногда Тчуамени вызывает недоумение передачами поперёк и назад, у Коне же больше пасов в атаку», — приводит слова Вийера Football Italia со ссылкой на ITV Football.

В минувшем сезоне Ману Коне сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил два гола и отметился тремя ассистами. Сейчас футболист входит в топ-10 самых дорогих игроков итальянской Серии А. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 50 млн.