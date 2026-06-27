«Аль-Ахли» заплатит за Сперцяна «Краснодару» € 25 млн

«Краснодар» получит за полузащитника Эдуарда Сперцяна € 25 млн от «Аль-Ахли». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее о возможном переходе полузащитника сообщил журналист Иван Карпов. Руководство «Краснодара» одобрило сделку по переходу футболиста.

Напомним, Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.