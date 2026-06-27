Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Ахли» заплатит за Сперцяна «Краснодару» € 25 млн

«Аль-Ахли» заплатит за Сперцяна «Краснодару» € 25 млн
Комментарии

«Краснодар» получит за полузащитника Эдуарда Сперцяна € 25 млн от «Аль-Ахли». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее о возможном переходе полузащитника сообщил журналист Иван Карпов. Руководство «Краснодара» одобрило сделку по переходу футболиста.

Напомним, Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». За основную команду с юга России полузащитник выступает с 2018 года и является её капитаном. В прошлом сезоне хавбек провёл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Сперцян поблагодарил болельщиков после победы в голосовании за лучшего игрока клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android