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Томас Тухель рассказал, кто из футболистов сборной Англии сможет сыграть с Панамой

Томас Тухель рассказал, кто из футболистов сборной Англии сможет сыграть с Панамой
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, кто из игроков его команды сможет принять участие в матче 3-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Панамы. Игра пройдёт в ночь с 27 на 28 июня на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Начало — в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Влияет ли на решение об участии Деклана Райса всего одна жёлтая карточка до его дисквалификации? И да, и нет. У него достаточно опыта, чтобы справиться с этим. Но мы знаем об этом. Если он выйдет в стартовом составе, а я обычно хочу видеть Деклана на поле, он должен справиться с этим, и он справится.

Эллиот Андерсон тренировался в полную силу. Деклан Райс тоже тренировался на полную. После матча с Ганой у них были незначительные проблемы со здоровьем, но у них было время восстановиться. Все, кроме Риса Джеймса, доступны и готовы к игре. Мы примем решение», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

После двух туров группы L сборная Панамы не набрала ни одного очка и занимает последнее место. Англия с четырьмя очками располагается на первой строчке. На втором месте находится Гана (4), на третьем — Хорватия (3).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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