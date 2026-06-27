Суперкомпьютер оценил шансы сборной Англии на победу над Панамой и первое место в группе

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Англии на победу над национальной командой Панамы в матче чемпионата мира 2026 года, а также назвал шансы англичан на первое место в группе L. Об этом сообщил Opta Analyst.

По полученным данным, шансы Англии на победу в матче составляют 81%, а вероятность занять первое место в группе оценивается в 84,1%. Вероятность победы сборной Панамы в этой встрече составляет 8,9%.

После двух сыгранных матчей в группе L Англия набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. У Панамы в активе нет набранных очков, команда располагается на четвёртой строчке.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).