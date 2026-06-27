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Суперкомпьютер оценил шансы сборной Англии на победу над Панамой и первое место в группе

Суперкомпьютер оценил шансы сборной Англии на победу над Панамой и первое место в группе
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Англии на победу над национальной командой Панамы в матче чемпионата мира 2026 года, а также назвал шансы англичан на первое место в группе L. Об этом сообщил Opta Analyst.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По полученным данным, шансы Англии на победу в матче составляют 81%, а вероятность занять первое место в группе оценивается в 84,1%. Вероятность победы сборной Панамы в этой встрече составляет 8,9%.

После двух сыгранных матчей в группе L Англия набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. У Панамы в активе нет набранных очков, команда располагается на четвёртой строчке.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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