Джанашия: если в сборную Узбекистана придут пять Каннаваро, результат лучше не станет

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о выступлении сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу 2026 года, отметив, что главный тренер команды Фабио Каннаваро не может повлиять на результат.

«Не хочу никого обидеть, но если в сборную Узбекистана придут пять Каннаваро, результат лучше не станет. Это их первый раз, а чемпионат мира — это не клубная лига, не чемпионат Узбекистана, футболистов такого уровня нет. Каннаваро — хороший тренер, был хорошим футболистом, но что ему сделать?» — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После двух туров у Узбекистана нет набранных очков, команда занимает четвёртое место в турнирной таблице группы К.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.