Антонин Кински продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур» — Романо

Голкипер Антонин Кински подписал новое соглашение с «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, стороны подписали трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года, контракт также предполагает пролонгацию ещё на один сезон. Отмечается, что именно Кински является для главного тренера лондонской команды Роберто Де Дзерби основным вратарём, Гульельмо Викарио же покинет клуб.

В 10 матчах прошедшего клубного сезона Антонин Кински принял участие в 10 матчах «Тоттенхэм Хотспур» во всех турнирах, в которых три раза отыграл всухую. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.