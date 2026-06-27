Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонин Кински продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур» — Романо

Антонин Кински продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур» — Романо
Комментарии

Голкипер Антонин Кински подписал новое соглашение с «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, стороны подписали трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года, контракт также предполагает пролонгацию ещё на один сезон. Отмечается, что именно Кински является для главного тренера лондонской команды Роберто Де Дзерби основным вратарём, Гульельмо Викарио же покинет клуб.

В 10 матчах прошедшего клубного сезона Антонин Кински принял участие в 10 матчах «Тоттенхэм Хотспур» во всех турнирах, в которых три раза отыграл всухую. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

Материалы по теме
«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за защитника «Тоттенхэма» ценой в € 70 млн — CO
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android